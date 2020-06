Dresden: Aengevelt vermittelt 890 Quadratmeter Bürofläche in der “Prager Spitze“

Dresden: Ein internationales IT-Unternehmen suchte für seinen Dresdner Standort neue Büroflächen. Aengevelt beriet die Mieterseite beim Mietvertragsabschluss über rd. 890 Quadratmeter Bürofläche in dem repräsentativen Landmark “Prager Spitze“, Prager Straße 2a, in bester City- und Lauflage von Dresden. Vermieter der Liegenschaft mit einer Gesamtfläche von rd. 16.000 qm ist die OELSCHLÄGER Wiener Platz Dresden GmbH, welche von der OELSCHLÄGER Immobilien GmbH beraten wurde. Mietbeginn ist im Frühsommer 2020. Das IT-Unternehmen verlegt dann seinen Sitz vom Waldschlösschen-Areal im Stadtteil Neustadt in die Dresdner Innenstadt.