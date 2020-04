Düsseldorf: Aengevelt vermittelt 520 m Quadratmeter Bürofläche an Kulturbetrieb

Düsseldorf: Die Vermietungsspezialisten von Aengevelt begleiten eine der ersten Adressen aus dem Kulturbereich bei der Suche nach einem Standort in einem kulturaffinen Umfeld zur Unterbringung verschiedener Verwaltungsbereiche. Die Wahl fiel dabei auf ein elegantes Bürogebäude im vornehmen Düsseldorfer Hofgartenviertel mit in der Nachbarschaft domizilierenden renommierten Kultureinrichtungen wie z.B. dem “Goethemuseum“ im “Schloss Jägerhof“, dem bekannten Künstlerverein “Malkasten“ sowie dem 2019 durch Aengevelt angesiedelten Graubner-Nachlass: Aengevelt vermittelte in der Immobilie einen Mietvertragsabschluss über rd. 520 qm Bürofläche. Vermieter ist ein hochkarätiges Family Office.