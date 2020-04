DVI Gruppe vermietet langfristig an die Bundespolizei im Forum am Anger in Erfurt

Erfurt: Die DVI Gruppe (DVI) hat im Forum am Anger rund 1.100 qm Büroflächen langfristig an die Bundespolizei vermietet. Vor dem geplanten Einzug am 1. November dieses Jahres werden die Flächen nach Anforderungen des neuen Mieters umgebaut. Der im Jahr 2001 errichtete Gebäudekomplex, zu dem auch die betreffende Büroimmobilie zählt, liegt am Juri-Gagarin-Ring und am Hirschlachufer, zentral in der Erfurter Altstadt und in direkter Nähe zur Haupteinkaufsstraße Anger sowie zum Hauptbahnhof. DVI hatte das Forum Anfang März 2020 erworben. Bei dieser Vermietung war die Erfurter Niederlassung des Maklerunternehmens antaris Immobilien vermittelnd tätig.