E & G Real Estate vermittelt Bürofläche in München

München: Die E & G Real Estate GmbH vermittelte in den ersten drei Monaten ca. 12.000 qm Bürofläche in der Landeshauptstadt München.

Ein Unternehmen aus dem Automotive-Bereich wird künftig ca. 7.000 qm im „KARREE105“ am Frankfurter Ring 105 nutzen. Für die LBBW Development GmbH konnten ca. 2.200 qm an ein FinTech-Unternehmen absorbiert werden. E & G Real Estate war in beiden Fällen als Lead-Makler beratend für die Eigentümer tätig.

Weitere Verträge mit insgesamt ca. 3.000 qm konnten durch E & G in der Münchner City, innerhalb des Mittleren Rings, im ersten Quartal 2020 platziert werden.