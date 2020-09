EBZ erhält PLATOW Immobilien Award 2020

Frankfurt: Seit acht Jahren verleiht „Der Platow Brief“ den PLATOW Immobilien Award in vier Kategorien. Dieses Jahr erhielt das EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft – den Preis in der Kategorie „Wohnen“.

„Aus dem ehemaligen Ausbildungswerk der Wohnungswirtschaft hat sich in den letzten 15 Jahren Europas größter Bildungsanbieter für die Immobilienwirtschaft entwickelt. Das EBZ – Europäisches Bildungszentrum für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft – ist ein Thinktank, der den Wissens- und Forschungsstand der Branche erweitern und zukunftsweisende Innovationen vorantreiben will. Es fordert die Branche heraus, sich mit den Herausforderungen der Zukunft auseinanderzusetzen“, so Werner Rohmert, Laudator und Vorstand der Research Medien AG. Überreicht wurde der Preis, eine Zeitkapsel mit Gravur, von Albrecht F. Schirmacher, Herausgeber des PLATOW Briefs. Vor rund 80 geladenen Gästen aus der Immobilien- und Beteiligungswirtschaft nahm Klaus Leuchtmann, EBZ-Vorstandsvorsitzender, den Platow Award entgegen.

Zu den weiteren Preisträgern des PLATOW Awards zählten Catella Real Estate AG in der Kategorie „Beteiligungen“, die Bayerische Versorgungskammer (BVK) in der Kategorie „Gewerbeimmobilien“ sowie die Deutsche Bundesbank in der Kategorie „Sonderimmobilien“.