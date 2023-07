ECE entwickelt erstes Wohnungsprojekt in Italien

Rom: Die ECE investiert in ein weiteres Projekt in Italien und realisiert dort mit einer Wohnanlage erstmals ein Wohnungsentwicklungsprojekt: Auf einem rund 45.000 qm großen Grundstück im Westen der italienischen Hauptstadt entwickelt, plant und realisiert die ECE Work & Live gemeinsam mit lokalen Partnern eine exklusive Wohnanlage in parkähnlicher Lage mit insgesamt rund 160 Wohnungen in sechs Gebäuden. Das Investitionsvolumen beträgt mehr als 65 Mio. Euro. Der Baustart ist für 2024, die Fertigstellung für 2026 geplant.