ECE legt ersten europäischen Wohnimmobilien-Fonds auf

Hamburg: Der „ECE Better Living Europe Fund“ investiert in Neubauwohnquartiere in attraktiven Lagen europäischer Metropolen die speziell für Mieterbedürfnisse der Zielgruppe „Urban Professionals“ konzipiert werden („Build-to-Rent“-Objekte). Im ersten Schritt wird das Fonds-Portfolio 2 bereits vollvermietete Build-to-Rent-Objekte in Leeds und Manchester mit insgesamt 974 Wohneinheiten umfassen. Weitere Akquisitionen sind in der Vorbereitung.

Mit dem im ersten Closing eingeworbenen Kapital ist der Ankauf von Investments mit einem Volumen von über 350 Mio. Euro geplant. Strategischer Partner für die Investments institutioneller Investoren ist die Konzerngesellschaft ECE Living, die durch die Investment-Banking-Boutique Victoria Partners unterstützt wird.