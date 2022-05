Edmond de Rothschild REIM finanziert die Neupositionierung des Hotel Londra in Florenz

Florenz: Edmond de Rothschild REIM hat über den Edmond de Rothschild European High Yield I Real Estate Debt Fund und einen separaten Fonds, der für eine deutsche Versicherungsgruppe verwaltet wird, ein Darlehen in Höhe von 28,3 Mio. Euro zur Refinanzierung und Renovierung des Hotel Londra im Zentrum von Florenz bereitgestellt.

Das Hotel Londra, das sich im Besitz von Eurazeo befindet und von Grape Hospitality gemanagt wird, wird derzeit umfassend renoviert und in ein 4-Sterne-Hotel der gehobenen Lifestyle-Kategorie mit 160 Zimmern umgewandelt. Die Wiedereröffnung des Hotels unter der „Indigo“ Marke der Intercontinental Gruppe ist für das 4. Quartal 2023 geplant.

Die Finanzierung wurde in Form von vorrangig besicherten Anleihen strukturiert, in die die beiden Fonds gemeinsam investieren. Das Closing wurde am 12. Mai 2022 erfolgreich abgeschlossen.

Edmond de Rothschild REIM wurde von Gianni & Origoni, Mayer Brown und NautaDutilh beraten.