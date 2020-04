Edmond de Rothschild REIM kauft Logistikobjekt in Bleiswijk

Bleiswijk (NL): Edmond de Rothschild REIM hat für den Edmond de Rotschild Euro Industrial Real Estate Fund eine Logistikimmobilie an der Spectrumlaan 5 erworben. Dabei handelt es sich um einen 2008 errichteten kleinteiligen Logistikkomplex mit rund 8.500 qm Mietfläche. Das Objekt befindet sich im PRISMA Business Park, direkt an der Autobahn A12 zwischen Den Haag und Gouda und ist vollständig an einen Einzelnutzer vermietet. Edmond de Rothschild REIM wurde bei dieser Transaktion im kaufmännischen Bereich von Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting, von VBC Notarissen in rechtlichen und steuerlichen Fragen und von SGS Search in technischen Fragen beraten. Der Edmond de Rotschild Euro Industrial Real Estate Fund ist ein offener Immobilienfonds und weist ein Core+-Profil auf. Gegenwärtig besteht das Portfolio aus 14 Immobilien mit einem Bruttovermögen von rund 85 Mio. Euro. Der Fonds strebt über einen Zehn-Jahreszeitraum eine durchschnittliche jährliche Nettorendite von über 6% an.