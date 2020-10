EichplatzAreal Jena: Stadtrat beschließt Verkauf des ersten Baufeldes an die STRABAG Real Estate

Jena: Mit der Entscheidung des Jenaer Stadtrates für die Bebauung des EichplatzAreals ist der Weg frei, das erste Baufeld an die STRABAG Real Estate (SRE) zu verkaufen. Die notarielle Beurkundung des Kaufvertrags in Jena findet noch in diesem Jahr statt. Die SRE hatte sich mit ihrem Konzept im Bieterverfahren durchgesetzt, da es am besten die Vorgaben von Stadt und Bürgerschaft erfüllt.

Auf dem ersten Baufeld des EichplatzAreals soll ein Ensemble aus drei Hochhäuser entstehen. Insgesamt werden hier ca. 178 attraktive Wohnungen, 6.600 qm moderne Bürofläche sowie knapp 4.000 qm für den Laden- und Gastronomiebetrieb Platz finden. Mit dem Bezug der drei Hochhäuser ist im Jahr 2026 zu rechnen.