Ein finanziell sorgenfreies Leben im Alter – nur eine Wunschvorstellung?

2022-11-08_Titelbild_Osadnik_Mein_Haus_zahlt_meine_Rente_U1_MT

Manche Senioren müssen ihre gesetzliche Rente aufbessern, weil sie nicht für einen entspannten Lebensabend ausreicht. Andere Pensionäre möchten reisen oder ihr Wohneigentum altersgerecht umbauen. Trotz unterschiedlicher Motive stellt sich für ältere Menschen oft dieselbe Frage: Wie kann ich im Alter meine Finanzen aufstocken? Für Immobilieneigentümer ist die Antwort einfach: Wer Wohneigentum besitzt, hat die Chance, daraus bares Geld zu machen – sogar ohne Haus oder Eigentumswohnung verkaufen zu müssen.

Die Chefredakteurin des Immobilienbriefs „Hamburg und der Norden“, Susanne Osadnik, stellt in ihrem Buch „Mein Haus zahlt meine Rente“ verschiedene Möglichkeiten vor, wie Wohneigentum zusätzliche Einkünfte erwirtschaften kann. Ob Teilverkauf, Rückmietkauf, Umkehrhypothek, Leibrente oder spezielle Seniorendarlehen – so unterschiedlich wie ihre individuellen Lebensvorstellungen, so vielfältig sind auch die Optionen, die Immobilieneigentümer haben. Welches Modell für wen infrage kommt, kann nur jeder selbst für sich entscheiden. Aber das Buch mit seiner detaillierten Analyse der unterschiedlichen Angebote sowie Beispielrechnungen kann dabei unterstützen, sich im komplexen Bereich der Verrentungs- und Immobilienverzehrmodelle zu orientieren.

Die Autorin hat im Rahmen ihrer monatelangen Recherche nicht nur mit zahlreichen Immobilienexperten gesprochen, sondern auch Immobilieneigentümer zu Worte kommen lassen, die ausführlich berichten, warum sich etwa für einen Teilverkauf ihres Zuhauses oder eine Leibrente entschieden haben.

In den kommenden Ausgaben des Immobilienbriefs „Hamburg und der Norden“ können Sie auszugsweise diese Interviews mit Fachleuten sowie Immobilieneigentümern lesen.

Bezugsquelle:

https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/24192-mein-haus-zahlt-meine-rente/

Biographie:

Seit mehr als 20 Jahren sind Immobilien das Schwerpunktthema der freien Wirtschaftsjournalistin Susanne Osadnik. Sie berichtet für die überregionale Presse über Märkte und Meinungen und moderiert Veranstaltungen sowie Podiumsdiskussionen.Von 2007 bis 2017 gehörte sie fest zum Team des „Wohnimmobilien-Kompass“ von Capital. Seit November 2013 ist sie Chefredakteurin der von ihr ins Leben gerufenen Online-Publikation „Immobilienbrief Hamburg und der Norden“. Zuvor war sie für den Norddeutschen Rundfunk, die Telebörse, den DFI-Report sowie viele Jahre für die Financial Times Deutschland tätig.