Zug: Die Empira Group, ein führender Investment-Manager für institutionelle Immobilienanlagen, bietet ihren Kunden künftig über die Empira Financial Services AG umfassende Finanzierungsservices an. Dazu nutzt Empira Financial Services ihre bewährten Kapazitäten und Strukturen um Kunden bei der Suche und dem Arrangieren von Finanzierungen zu helfen. Die Quellen können entweder eigene Fremdkapitalprodukte oder maßgeschneiderte Strukturen von externen Finanzierungspartnern aus ganz Europa sein.