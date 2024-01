Empira Group expandiert mit neuer Nordamerika-Unternehmenszentrale in Miami

Miami: Die Empira Group gibt die Eröffnung seines neuen nordamerikanischen Hauptsitzes in Miami, Florida, bekannt. Am 200 S. Biscayne Boulevard in der Innenstadt, die auch als „Wall Street des Südens“ bezeichnet wird, belegt die Empira Group nun mehr als 900 qm im 46. Stock des Southeast Financial Centers.

Unter der Leitung von Rafael Aregger, Head of Investments US, bietet der neue Hauptsitz ein modernes Arbeitsumfeld mit Platz für bis zu 50 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen wie Akquisition, Immobilienentwicklung, Asset Management, Kapitalmarkt, Marketing und weiteren Unternehmenseinheiten. Das neue Büro wurde von OTJ Architects entworfen