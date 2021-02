Düsseldorf: Engel & Völkers vermarktet das langjährige Wohnatelier des weltbekannten Aktionskünstlers Joseph Beuys (1921-1986) in Düsseldorf Oberkassel. Das Objekt in erstklassiger Lage war 25 Jahre lang, von 1961 bis zu Beuys Tod 1986, Schaffensplatz für seine Kunst mit der er Weltruhm erlangte. Die geschichtsträchtigen Räumlichkeiten am Drakeplatz 4 waren zu Beuys Lebzeiten Treffpunkt für Prominente, Politiker und Künstler, darunter auch Andy Warhol.