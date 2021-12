Engel & Völkers vermarktet Luxus-Anwesen aus US-amerikanischer Filmkomödie “Bus Stop” mit Marilyn Monroe

Hamburg: Für ca. 14,2 Mio. Euro vermarktet Engel & Völkers derzeit ein luxuriöses Anwesen inmitten der Berge von Sun Valley. Auf dem 4-Hektar großen Grundstück befinden sich ein Haupthaus, ein separates Gästehaus sowie eine Scheune für festliche Anlässe. „Das Gästehaus des Anwesens blickt auf eine lange Geschichte zurück. Es diente früher als Gemischtwarenladen, Tankstelle und vor allem als ‚Grace’s Diner’ in der Filmkomödie ‚Bus Stop’ von 1956 mit Marilyn Monroe in der Hauptrolle. Die Immobilie zählt zu den teuersten Objekten, die derzeit im US-Bundesstaat Idaho zum Verkauf stehen”, so Travis Jones, Immobilienberater bei Engel & Völkers Sun Valley.

Mitten im Skigebiet von Sun Valley und gleichzeitig in zurückgezogener Lage liegt das Haupthaus, welches 1995 erbaut wurde und sich über zwei Etagen erstreckt. Insgesamt fünf Schlafzimmer, sechs Badezimmer, ein Arbeitszimmer sowie ein großzügiger offener Wohn- und Essbereich mit warmen Mahagoni-Holzakzenten und mehreren massiven Steinkaminen verteilen sich auf einer Gesamtwohnfläche von 558 qm. Neben einer Garage mit Platz für bis zu drei Autos und einem Outdoor-Whirlpool, verfügt die Immobilie über mehrere Terrassen mit Wasserspielen und großen Feuerstellen, die einen atemberaubenden Panoramablick über den Bald Mountain sowie die Smokey- und Boulder-Mountains bieten. Umgeben von einem kunstvoll angelegten See befindet sich auf dem Grundstück außerdem ein voll ausgestattetes Gästehaus, welches vor seiner Renovierung als Filmkulisse für den Marilyn Monroe Film “Bus Stop” diente. Auf einer Wohnfläche von 190 qm verteilen sich zwei Schlafzimmer, drei Badezimmer sowie eine offene Wohnküche mit Kamin. Von den vielen Terrassen des Hauses mit Sitzecken und Feuerstellen genießt man auch hier eine traumhafte Aussicht auf die umliegende Berglandschaft. Unmittelbar neben dem Gästehaus befindet sich eine zusätzliche Scheune mit Silo, welche als Eventlocation dient. Auf einer Wohnfläche von insgesamt 295 qm verfügt das Gebäude über ein großzügiges Schlafzimmer, eine voll ausgestattete Küche, einen Wohnbereich, zwei Bäder, eine Terrasse, einen Wintergarten sowie mehrere beheizte Garagen.