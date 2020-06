Erfolgreicher Neustart: AviaRent erwirbt Pflegezentrum Hüffenhardt

Hüffenhardt: Neuzugang im AviaRent S. C. A. SICAV-FIS CareVision IV Portfolio: Zum 1. Mai 2020 erwarb der Teilfonds CareVision IV das Pflegezentrum Hüffenhardt. Die Pflegeeinrichtung galt traditionell als sogenanntes „Kreisaltersheim“ des Kreises Neckar Odenwald und stand unter der Leitung der Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH, die sich von der Einrichtung trennen wollte. Für eine erfolgreiche Fortführung des Pflegezentrums verpflichtete AviaRent mit der Domus Cura GmbH aus Stuttgart einen neuen Betreiber für diese Einrichtung. Mit der Übernahme durch den neuen Betreiber werden sämtliche Arbeitsplätze erhalten. Domus Cura will nun weiter in das Objekt investieren und sich langfristig für einen erfolgreichen Betrieb in Hüffenhardt engagieren. Die moderne Pflegeeinrichtung verfügt über 133 großzügige Einzelzimmer.