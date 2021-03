Erster April 2021: Aengevelt feiert 111-jähriges Jubiläum.

Düsseldorf: Am 01. April 1910 gründete Leo Aengevelt in Düsseldorf das Unternehmen Aengevelt Immobilien. Heute feiert das Unternehmen sein 111-jähriges Jubiläum. Dabei ist Aengevelt unverändert ein unabhängiges Familienunternehmen, in dem heute als dritte Generation Dr. Lutz Aengevelt und Dr. Wulff Aengevelt gemeinsam mit Chiara Aengevelt, Max Aengevelt und Mark Aengevelt als Vertreter der vierten Generation unverändert Traditionen pflegen und immobilienwirtschaftliche Innovationen vorantreiben.

Aengevelt ist mit 130 Spezialisten an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden in der täglichen Zusammenarbeit umfassende Betreuung in den Kompetenzfeldern:

Zudem bietet das Unternehmen seinen Auftraggebern zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und CORFAC International bundesweit und international kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.

Aengevelt freut sich auch auf die nächsten 111 Jahre immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen und Innovationen!