ERWE Immobilien AG vermietet an Stadt Krefeld

Krefeld: Die ERWE Immobilien AG hat die Büroflächen in ihrem Bestandsobjekt in der Innenstadt an die Stadt Krefeld vermietet. Die Stadt hat die rund 3.400 qm Büroflächen in dem Bürohaus in der St. Anton Straße auf zunächst zehn Jahre angemietet, um dort Behördenbereiche unterzubringen. Der Vertrag beinhaltet die Option auf eine Verlängerung um fünf Jahre.

Durch die Vermietung an die Stadt Krefeld sind sowohl die Büroflächen in der St. Anton Straße als auch die Einzelhandels- und Parkflächen des Objektes voll vermietet. Die Parkflächen hatte die ERWE bereits bis Ende des vergangenen Jahres saniert und erneut langfristig an den alten und neuen Betreiber APCOA vermietet. Das Haus hat insgesamt rund 11.000 qm Nutzfläche.