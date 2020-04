Euro Pool System mietet P3 Park in Obertraubling

Obertraubling: P3 Logistic Parks und Euro Pool System haben einen langfristigen Mietvertrag über 10 Jahre abgeschlossen. Der Anbieter von Mehrwegverpackungen für Frischwaren mietet seit Mitte März mit 15.700 qm rund drei Viertel des ersten Bauabschnitts im P3 Park in Obertraubling nahe Regensburg. DLA Piper hat P3 beim Abschluss des Mietvertrags rechtlich beraten.

Insgesamt wird der P3 Park Obertraubling im Endausbau aus 38.000 qm Nutzfläche bestehen. Der erste Bauabschnitt, den P3 planmäßig im Oktober 2019 fertiggestellt hat, umfasst in einer Halle zwei Mieteinheiten mit einer Gesamtfläche von knapp 22.000 qm. Davon ist nun seit Mitte März rund 75% an Euro Pool System vermietet. Im zweiten Bauabschnitt sind zwei weitere Mieteinheiten in einer Halle mit insgesamt 16.000 qm vorgesehen. Diese sollen im Oktober 2020 fertiggestellt werden.