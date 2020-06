Europäische Logistikplattform von Nuveen Real Estate erwirbt Assets in den Niederlanden für insgesamt 215 Millionen Euro

Rotterdam/Endhoven/Zaltbommel: Nuveen Real Estate für seine europäische Logistikplattform drei Logistikobjekte in den Niederlanden für insgesamt 215 Millionen Euro erworben. Dazu zählt der Kauf eines hochwertigen, ca. 48.000 qm großen Lagerhauses in der Nähe von Rotterdam. Das Gebäude ist in zwei Mietflächen aufgeteilt, von denen eine derzeit für zehn Jahre an einen Logistik- und Transportdienstleister vermietet ist. Zudem schloss Nuveen Real Estate die letzte Entwicklungsphase von Westfields Logistics ab. Dabei handelt es sich um eine rund 100.000 qm große Industriefläche in Eindhoven. Sie liegt zwischen den wichtigsten niederländischen Häfen sowie in der Nähe zu Belgien und Deutschland. Nach Finalisierung von Phase I im Mai 2019, hat Nuveen Real Estate nun auch den Erwerb von Phase II eines Logistikobjekts in Zaltbommel abgeschlossen. Das Grundstück hat eine Gesamtfläche von 62.000 qm und wird größtenteils von einem internationalen Logistikunternehmen genutzt. Nuveen wurde bei den Akquisitionen von Edmond De Rothschild REIM sowie Loyens & Loeff, Houthoff, Van Doorne (Recht) und Arcadis and Hollis (Technik und Umwelt) beraten.