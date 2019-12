Startseite > News > Familienstiftung kauft Netto Marken-Discount in Berlin

Berlin: Der Netto Marken-Discount in der Buddestraße 36 in Reinickendorf hat den Eigentümer gewechselt. Der bisherige Eigentümer, ein börsennotiertes deutsches Immobilienunternehmen, hat das freistehende Objekt an eine deutsche Familienstiftung verkauft.

Die 2007 errichtete Immobilie verfügt über ca. 1.000 qm vermietbare Fläche und ist langfristig an Netto vermietet. Zudem verfügt der Markt über rund 90 ebenerdige, grundstückseigende Stellplätze. JLL hat den Verkäufer exklusiv beraten und die Transaktion vermittelt.