FAY Projects verkauft Dresdner „HAUS POSTPLATZ“ an Wealthcap

Dresden: Die FAY Projects GmbH hat ein am Postplatz errichtetes Wohn- und Geschäftshaus an Wealthcap verkauft. Der von den Architekten TCHOBAN VOSS aus Dresden entworfene Neubau hat eine Gesamtmietfläche von rd. 18.000 qm und wird bis zum kommenden Frühjahr vollständig fertiggestellt. Die ersten Mietflächen wurden bereits im Sommer übergeben.

In den oberen drei Geschossen befinden sich 68 Wohnungen – für die auf der dritten Etage auch ein Innenhof errichtet wurde. Eine Tiefgarage mit 143 Stellplätzen in den beiden Untergeschossen wird von Q-Park betrieben. Das Erdgeschoss sowie die beiden Etagen darüber sind für Gastronomie und Einzelhandel sowie ein Fitnessstudio vorbehalten. Die 11.500 qm Gewerbefläche sind zu etwa 75% vermietet. Zu den Nutzern gehören das Fitnessstudio Fit/One, ein REWE-Markt und eine Filiale der Bio Company, die Drogeriemarktkette dm sowie eine Apotheke. Eine Fläche mit rund 3.000 qm ist noch verfügbar. Diese kann in bis zu drei eigene Mieteinheiten aufgeteilt werden.