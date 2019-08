Startseite > News > FBW Gruppe kauft Hochhausprojekt am „KURECK“ in Wiesbaden

FBW Gruppe kauft Hochhausprojekt am „KURECK“ in Wiesbaden

Wiesbaden: Die FBW Projektbau GmbH hat die Mehrheit an dem Wohnareal des Projektes „Kureck“ erworben. In zentraler Innenstadtlage der hessischen Landeshauptstadt sollen ein Wohnturm mit rund 85 Einheiten sowie neun Häuser mit rund 70 Einheiten entstehen. Verkäufer ist die IFM Immobilien AG, die das Wohnprojekt in einem gemeinsamen Joint Venture mit der FBW Gruppe umsetzen wird.

Die Transaktion wurde auf der Käuferseite durch Paul & Partner Real Estate betreut und begleitet sowie auf der Verkäuferseite durch die NORSK Deutschland AG, die für die IFM Immobilien AG das Projektmanagement übernommen hat.

Am Quartiersstandort wurde bereits ein Büroneubau – Nutzer ist das Hessische Ministerium für Soziales und Integration – sowie das Büro- und Gewerbeobjekt Wiesbadener Palais fertig gestellt. Die Arbeiten am Hotel Adina Kureck starteten vor kurzem.