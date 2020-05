FCR Immobilien AG verkauft Nahversorger in Lichtentanne

Lichtentanne : Die FCR Immobilien AG hat das 2018 erworbene Einzelhandelsobjekt in Sachsen, nach Erzielung einer Vollvermietung durch erfolgreiche Aktivitäten im Asset Management, verkauft. Das 1995 erbaute Objekt in Lichtentanne, eine Gemeinde mit rd. 6.600 Einwohnern in der Nähe von Zwickau, hat eine Grundstücksfläche von über 7.000 qm, eine Verkaufsfläche von rd. 1.500 qm und verfügt über 74 Stellplätze. Ankermieter ist PENNY, einer der führenden Discounter in Europa, der zur REWE Group gehört.