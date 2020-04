Feondor verkauft Wohn- und Gewerbeportfolio an Swiss Life Holding AG

Hessen/NRW: Die Feondor Asset Management verkauft für angelsächsische Investoren ein Portfolio mit insgesamt 1.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten an zwei Immobilienfonds der Swiss Life Holding AG. Das Portfolio mit insgesamt etwa 65.000 qm wurde von Feondor Asset Management über die Dauer von 6 Jahren verwaltet. Als Asset- und Investmentmanager wickelte Feondor auch den gesamten Verkaufsprozess für die Verkäuferin ab. Die Objekte befinden sich in Hessen und Nordrhein-Westfalen mit Schwerpunkt in den Städten Frankfurt, Offenbach, Köln und Düsseldorf. Die Liegenschaften sind bis auf den üblichen fluktuationsbedingten Leerstand vollvermietet.