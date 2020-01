Startseite > News > FIM Unternehmensgruppe kauft FMZ in Halle sowie Fläche mit in Zimmern ob Rottweil

FIM Unternehmensgruppe kauft FMZ in Halle sowie Fläche mit in Zimmern ob Rottweil

Bamberg: Die FIM Unternehmensgruppe erwarb das Eigentum an zwei weiteren Objekten für den eigenen Bestand. Das Fachmarktzentrum in Halle verfügt über eine Mietfläche von rund 2.150 qm, das AWG Mode Center in Zimmern ob Rottweil über 1.150 qm. ESTAma war vom Verkäufer exklusiv mit der Vermarktung und dem Transaktionsmanagement beauftragt.

Zu den Mietern des Fachmarktzentrums in Halle zählt der Ankermieter ALDI, KiK, ein Getränkemarkt und ein Farbenfachgeschäft. Hinzu kommen eine Bäckerei und eine Metzgerei. Das 7.500 qm große Grundstück verortet sich direkt an der Merseburger Straße, der Hauptverkehrsstraße von Halle. Das Gebäude wurde 2000 errichtet; auf dem Außengelände stehen 100 Kundenparkplätze bereit.

Im baden-württembergischen Zimmern ob Rottweil erwarb die FIM Unternehmensgruppe das Teileigentum an einem zweistöckigen Fachmarktzentrum auf einem 2.300 qm großen Grundstück. Dort befindet sich im unteren Geschoss das AWG Mode Center.