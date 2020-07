FIM Unternehmensgruppe vermietet an Müller – Drogeriemarkt in Peiting

Peiting: Die FIM Unternehmensgruppe hat in der Marktgemeinde eine Fläche von 1.500 qm an die Drogeriekette Müller vermietet. Vor der Eröffnung im Winter 2020/2021 werden das Bestandsgebäude modernisiert und die ehemals von KiK und Netto genutzten Flächen miteinander verbunden. Die FIM Unternehmensgruppe hatte das Objekt auf dem 4.800 Quadratmeter großen Grundstück an der Schongauer Straße Ende 2017 im Paket mit zwei weiteren Einzelhandelsimmobilien erworben.