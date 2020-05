Florian Maas ist der neue CEO der KRONBERG-Gruppe in Deutschland

Berlin: Herr Florian Maas (47) ist ab Mai 2020 Chief Executive Officer der KRONBERG Projektmanagement Gesellschaft in Berlin, welche als operative Plattform für die KRONBERG-Gruppe in Deutschland fungiert. Der gebürtige Hamburger war zuletzt als Managing Director und Geschäftsführer bei der börsennotierten Deutsche Wohnen SE, im Bereich Neubau tätig. Besonders im Hinblick auf die immer wichtiger werdende Unternehmensausrichtung im Development, ist die KRONBERG mit der Bestellung des Diplom Ingenieurs (TU) und Immobilien-Ökonoms Florian Maas zum neuen CEO der KRONBERG Projektmanagement Gesellschaft bestens aufgestellt, um ihre Projekte, besonders in Berlin, umzusetzen.