Foncia Deutschland unter neuer Führung

Frankfurt: Worna Zohari (48) ist seit dem 8. Juni neuer CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von Foncia Deutschland, dem mit 125.000 Wohneinheiten und über 700 Mitarbeitern führenden Wohnimmobilienverwalter in Deutschland. Kerngeschäft des Unternehmens sind WEG- und Mietverwaltung sowie die Vermietung und der Verkauf von Wohnimmobilien. Als Deutschland-Chef folgt Zohari auf Leopold von Bredow, der dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehen wird. Zohari ist seit rund 25 Jahren in der Immobilienbranche in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. Zuletzt führte er als CEO die Luxemburger BGP Gruppe, eine Immobiliengesellschaft des chinesischen Staatsfonds CIC, und veräußerte diese 2019 erfolgreich an ein Konsortium der Union Investment / ZBI Gruppe.