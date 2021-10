Four Parx gründet Prop-Tech-Start-up „qprem”

Dreieich/Frankfurt : Four Parx hat mit der qualified premises GmbH, qprem, ein Start-up gegründet, welches das Ziel hat, den ganzheitlichen digitalen Betrieb und die Verwaltung von Gewerbe- und Industrieimmobilien über eine Softwareplattform effizient und einfach zu organisieren. qprem vernetzt dabei als digitales Ökosystem mithilfe einer mobilen App Menschen, Gebäude sowie angeschlossene Technologien und Systeme zur Steuerung bzw. zum Betrieb dieser.

Four Parx demonstriert die Vorteile von qprem erstmals auf dem ITS-Weltkongress in Hamburg vom 11. bis 15. Oktober 2021 am eigenen Innovationsstand in Halle B7, Stand B7/421.