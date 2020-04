FPS berät Helvetic Investment Wohnen GmbH & Co.KG beim Erwerb des Dorint-Hotels in Mönchengladbach

Mönchengladbach: Die Wirtschaftskanzlei FPS hat in einer Off-Market-Transaktion die Beteiligungsgesellschaft Helvetic Investment Wohnen GmbH & Co.KG beim Kauf des „Dorint Parkhotels“ in Mönchengladbach beraten. Die Firma KVL Bauconsult Frankfurt GmbH zeichnete sich für die technische Due Diligence verantwortlich. Verkäufer des durch den Immobilienmakler Greif & Contzen vermittelten Deals ist eine Verkäufergemeinschaft. Auf einem rund 5.480 qm großen (Park-) Grundstück gelegen, verfügt das 1959 errichtete, beständig weiterentwickelte und sich somit auf einem aktuellen Stand befindliche Hotel über 162 Zimmer und 15 Veranstaltungsräume mit einer Größe von 20 bis 180 qm. Das Objekt gilt seit seiner Eröffnung als das „beste Haus am Platze“.