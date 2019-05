Startseite > News > Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. begrüßen 1000. Mitglied

Köln/München: Mit Ihrer Anmeldung im Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft hat Meryem Aydin, Architektin (AKNW) und Immobilienökonomin (IREBS) die magische Marke geknackt und freut sich auf den Austausch mit fachlich versierten Immobilienprofessionals und viele neue Kontakte.

Der Verein wurde in 2000 gegründet und hat seine Mitgliederzahl seit 2015 exponentiell gesteigert und ist in 13 Regionalgruppen aktiv. In 2020 feiert der Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft sein 20jähriges Jubiläum.