Freeletics zieht mit neuem Headquartern in „Die Macherei“

München : Freeletics wird ab Sommer 2021 seinen neuen Unternehmenssitz in der Macherei auf einer Fläche von ca. 6.500 qm beziehen. Damit mietet der Branchenführer langfristig die gesamten Büroflächen des Gebäudes M4 in der Quartiersentwicklung im Münchner Osten, einem Joint Venture der Projektentwickler Art-Invest Real Estate und ACCUMULATA Real Estate Group. Das von dem renommierten New Yorker Architekturbüro HWKN by Matthias Hollwich designte Gebäude M4 der Macherei beeindruckt als Teil des sogenannten „Canyons“ .Ein Highlight des Gebäudes M4 ist die rund 300 qm große Dachterrasse im 6. Obergeschoss, die dem Mieter neben großzügigen Freiflächen auch ein Basketballfeld bietet. Bei der Anmietung waren das Architekturbüro CSMM und NAI Apollo exklusiv für den Mieter sowie die Kanzlei GSK Stockmann für den Vermieter beratend tätig.