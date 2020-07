Funding Affordable Homes erwirbt Bauprojekt für erschwinglichen Wohnraum in den Londoner Docklands

London: Funding Affordable Homes (FAH), ein sozial engagiertes Unternehmen, das in bezahlbaren Wohnraum in Großbritannien investiert, hat für 28,5 Millionen GBP das Bauprojekt „Island Point“ südlich der Canary Wharf in den Londoner Docklands von City Pride Ltd. erworben.

„Island Point“ liegt nahe der Themse an der 443-451 Westferry Road und umfasst 173 preiswerte Wohnungen, davon 109 Sozialwohnungen, 33 günstigen Mietwohnungen und 31 Eigentumswohnungen. Die Projektentwicklung wurde von Squire & Partners entworfen und im Auftrag von City Pride Ltd. im Rahmen einer Entwicklungsmanagementvereinbarung von Chalegrove Properties ausgeführt. Die Häuser werden von der lokalen Wohnungsbaugesellschaft Poplar HARCA betreut, die einen Verwaltungsvertrag mit FAH abgeschlossen hat, deren Immobilienberater Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management ist.

FAH ist bestrebt, den Neubau erschwinglicher Wohnungen zu fördern und Investoren lange und sichere Einkommensströme und Kapitalzuwächse zu ermöglichen. Zu den derzeitigen Investoren gehören Big Society Capital und die Joseph Rowntree Foundation.