GARBE erweitert internationale Reichweite und gründet Repräsentanz in Singapur

Singapur/Frankfurt/Hamburg: Mit der Gründung einer Repräsentanz in Singapur erweitert das Immobilienunternehmen GARBE sein Netzwerk internationaler Standorte. Neben den Büros in Amsterdam, London, Madrid, Mailand und Prag wird GARBE zukünftig damit auch erstmals außerhalb des europäischen Raums eine Anlaufstelle vor Ort bieten. Das Büro in dem Insel- und Stadtstaat wird vor allem als lokaler und regionaler Kontaktpunkt für institutionelle Investoren aus dem asiatisch-pazifischen Raum mit Interesse an den Immobilienengagements von GARBE in Deutschland und anderen europäischen Ländern dienen. Seit Beginn des Monats führt Chenhui Xia die neue Außenstelle des Unternehmens. Der 43jährige verfügt über umfassende Erfahrung auf dem europäischen und asiatischen Immobilien- und Finanzmarkt und bringt gleichzeitig seine ausgesprochene interkulturelle Expertise sowie ein ausgedehntes Netzwerk unter asiatischen Investoren mit.

Als Managing Director der Repräsentanz von GARBE wird sich Chenhui Xia auf die Themen Investorenpflege, Kapitalbeschaffung und Business Development konzentrieren. Er hat chinesische Wurzeln und ist deutscher Staatsbürger.