GARBE erwirbt weitere Objekte für GLIF+III

Hamburg: Die GARBE Industrial Real Estate GmbH hat in einem zweiten Closing mehr als 200 Mio. Euro Eigenkapital für ihren Fonds „GARBE Logistics Real Estate Fund Plus III“ (GLIF+III) eingeworben. Zusammen mit dem ersten Closing Ende Juni verfügt der neue pan-europäische Fonds über insgesamt rund 600 Mio. Euro Eigenkapital, die von deutschen, europäischen und asiatischen Investoren stammen. Ein weiteres Closing ist noch in diesem Jahr geplant.

Das Portfolio des GLIF+III wird zudem durch zwei Logistikneubauten mit einem Investitionsvolumen von rund 170 Mio. Euro ergänzt. Die beiden voll vermieteten Neubauten befinden sich in Deutschland. Das Fondsportfolio umfasst nun 24 Objekte mit einem Investitionsvolumen von rund 720 Mio. Euro und einem Vermietungsstand von 96%.