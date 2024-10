GARBE Industrial Real Estate baut Logistikinvestments in Frankreich weiter aus

Hamburg: Die GARBE Industrial Real Estate baut ihr Engagement in Frankreich weiter aus und erhöht die Anzahl der Logistikimmobilien. Aktuell ist GARBE in fünf Bestands- und Neubauten investiert, weitere drei sind derzeit in der Projektentwicklungspipeline. Aktuell werden drei Projekte in Lambres-Lez-Douai, in der Nähe von Rennes und Laval mit einer Mietfläche von rund 100.000 qm entwickelt.

GARBE entwickelt in Laval zwischen Le Mans und Rennes eine Logistikimmobilie. Die rund 38.000 qm Hallenfläche ist vollständig an das französische Industrieunternehmen Tereva vermietet. Geplantes Fertigstellungsdatum ist April 2025. Angestrebt wird eine Zertifizierung nach BREEAM Very Good.

Die beiden spekulativ geplanten Objekte in Lambres-Lez-Douai mit rund 29.000 qm Hallenfläche und in der Nähe von Rennes mit rund 27.000 qm werden ebenfalls im Frühjahr 2025 fertiggestellt. Für beide Immobilien ist eine Zertifizierung nach BREEAM Excellent geplant.