GERCHGROUP schließt Mietvertrag mit Radisson Hotel Group für Laurenz Carré

Köln: Die GERCHGROUP hat mit dem Hotelbetreiber Radisson Hotel Group einen Mietvertrag mit einer Festlaufzeit von 25 Jahren für das Laurenz Carré abgeschlossen. Unter der Marke „Radisson RED“ wird das Hotel nach Fertigstellung mit insgesamt 262 Zimmern in der 4 Sterne Superior Kategorie unter dem Namen „Radisson RED Cologne“ geführt. Es wird das erste Radisson RED Hotel in Deutschland sein. Insgesamt ergibt sich für das Hotel eine oberirdische BGF von ca. 12.600 qm. Zum einen werden im denkmalgeschützten ehemaligen Senatshotel ca. 172 Zimmer realisiert, zum anderen entstehen in einem Neubau an der Ecke Große Budengasse/Unter Goldschmied weitere ca. 90 Zimmer. Die Eröffnung ist für 2023 geplant. Bei der Anmietung wurden die GERCHGROUP von Rechtsanwalt Dr. Lars Kölling, Partner der Sozietät Rotthege Wassermann, Düsseldorf beraten. Als Consultant für das Hotelprojekt war die von Axel Deitermann und Stefanie Zimmermanns geführte Hotel Affairs Consulting GmbH aus Düsseldorf beratend tätig.