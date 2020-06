GHOTEL Group beruft Erik Florvaag zum Geschäftsführer

Bonn: Die Hotelgesellschaft GHOTEL Group hat Erik Florvaag zum Geschäftsführer berufen. Neben Jens Lehmann und Tobias Väthjunker komplettiert Erik Florvaag somit die Geschäftsführung der GHOTEL Group und wird u. a. die Geschäftsbereiche Strategie, Development, Owner Relationships und Asset Management verantworten. Er tritt die Nachfolge von Wolfgang Zurner an, der das Unternehmen in beidseitigem Einvernehmen verlässt. Erik Florvaag (34) war bisher als Partner & Co-Head of Hotels beim Immobilieninvestor und Projektentwickler Art-Invest Real Estate tätig, welcher die GHOTEL Group Anfang 2020 erworben hat. In dieser Funktion betreute er zahlreiche Transaktionen im An- und Verkauf sowie Projektentwicklungen und trug damit entscheidend zum Aufbau des Hotel-Portfolios bei. Bereits vor der Übernahme der GHOTEL Group hat Florvaag außerdem maßgeblich die Entwicklung des Geschäftsmodells „Betrieb von Hotels“ bei Art-Invest Real Estate vorangetrieben.