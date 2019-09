Startseite > News > Godewind Immobilien AG mit erstem großen Vermietungserfolg in Aschheim bei München

Godewind Immobilien AG mit erstem großen Vermietungserfolg in Aschheim bei München

Aschheim: Die Godewind Immobilien AG kann einen ersten Vermietungserfolg im Bürokomplex Eight Dornach in Aschheim bei München vermelden. Godewind schloss mit einem DAX-Unternehmen einen Mietvertrag über 4.145 qm Bürofläche zu attraktiven Marktmieten ab. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren. Mietbeginn ist voraussichtlich am 1. Mai 2020.

Das Eight Dornach umfasst eine Bürofläche von 16.530 qm und verfügt über 263 PKW-Stellplätze. Der Netto-Kaufpreis betrug für insgesamt 17.612 qm ca. 30 Mio. Euro.