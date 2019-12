Startseite > News > GORE German Office Real Estate AG feiert erfolgreiches Börsendebüt

GORE German Office Real Estate AG feiert erfolgreiches Börsendebüt

Frankfurt: Die GORE German Office Real Estate AG hat ihr erfolgreiches Börsendebüt im Freiverkehr der Börse München im Handelssegment m:access gegeben. Sämtliche 15.050.000 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) sind an der Münchener Börse notiert. Der erste Kurs der GORE-Aktie wurde mit 6,20 Euro festgestellt, dies entspricht einer Marktkapitalisierung von 93,3 Mio. Euro.

Der Investmentfokus von GORE liegt auf Büroimmobilien in deutschen Metropolregionen mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro pro Transaktion, bei Einzelobjekten auch größer. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft in Zusammenarbeit mit etablierten Transaktionspartnern vor allem auf Off-Market Transaktionen aus dem weitreichenden Immobilien- und Bankennetzwerk ihres Asset Managers publity AG, bei denen sich oft Möglichkeiten ergeben, Objekte unter Marktwert zu akquirieren. Wertpotenziale werden dabei durch effizientes Asset Management gehoben. Teil des Geschäftsmodells von GORE sind überdies Objektveräußerungen zur Realisierung der entsprechenden Werte. In der Größenklasse für Immobilieninvestitionen mit einem Volumen bis zu 15 Mio. Euro herrscht unterdurchschnittliche Konkurrenz auf der Käuferseite, da die Objekte für viele institutionelle und internationale Investoren zu klein und für private Investoren vielfach zu groß sind. Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Pipeline und plant in den nächsten Jahren die Vervielfachung des Immobilienbestands.

Das Auftaktportfolio von GORE besteht aus fünf Gewerbeimmobilien. Die Immobilien in den Regionen Frankfurt am Main, Düsseldorf, Münster und Duisburg kommen auf eine Gesamtmietfläche von rund 30.700 qm.