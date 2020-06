GPEP ernennt Mischa Koch zum Leiter Key Account Management und Business Development und baut Projektentwicklung weiter aus

Frankfurt: Die GPEP GmbH (GPEP) hat Anfang Juni Mischa Koch zum Leiter Key Account Management und Business Development berufen download code black. In dieser Position verantwortet der Immobilienökonom (ebs) die Betreuung der bestehenden sowie die Anbindung neuer Kunden – sowohl für weitere Investitionen in Nahversorger als auch für neue Assetklassen wie Büro oder Wohnen download huawei p9 lite apps. Darüber hinaus unterstützt er mit seinem umfangreichen Know-how die Geschäftsführung beim Ausbau des neuen Geschäftsfelds Projektentwicklung mit GMG herunterladen. Vor seinem Start bei der GPEP war Mischa Koch in Frankfurt als Niederlassungsleiter der ABG Projektentwicklungsgesellschaft mbH zuständig für die Projektakquise und -entwicklung in den Assetklassen Wohnen, Büro und Hotel antrag arbeitslosengeld 1 herunterladen.