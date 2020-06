Greenman baut seine Partnerschaft zu Schoofs Immobilien durch eine Rahmenvereinbarung über 95 Millionen Euro aus

Berlin: Greenman OPEN hat einen Rahmenvertrag über 95 Millionen Euro mit Schoofs Immobilien Frankfurt abgeschlossen. Der Rahmenvertrag sieht unter anderem vor, dass der Fonds Greenman OPEN drei neue, lebensmitteldominierte Einzelhandelsimmobilien in Deutschland von Schoofs Immobilien erwirbt. Dies ist das erste Rahmenabkommen dieser Art. Die drei Projektentwicklungen werden aus einer Kombination aus Fachmarktzentrum und Hybridcenter bestehen, bei denen eine der großen deutschen Supermarktketten REWE, Aldi und Lidl Ankermieter sein werden. Die neuen Objekte befinden sich in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in starken Regionalstädten mit ausgezeichneten Einzugsgebieten und hoher Kaufkraft. Nach ihrer Fertigstellung werden die Immobilien über eine Gesamtmietfläche von 29.691 qm und eine gewichtete durchschnittliche Restmietlaufzeit von 14,60 Jahren verfügen.