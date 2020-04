Greif & Contzen vermittelt Lagerflächen an Luftfahrtunternehmen

Troisdorf: Die Immobilienexperten von Greif & Contzen haben erfolgreich eine Gewerbeimmobilie in Troisdorf vermittelt. Die rund 1.160 qm Gesamtfläche der Immobilie am Junkersring 42 in der bevölkerungsreichsten Stadt im Rhein-Sieg-Kreis verteilen sich auf knapp 580 qm Hallenfläche, rund 430 qm Mezzanine und gut 150 qm Bürofläche. Ein Unternehmen aus der Luftfahrtindustrie wird die Flächen zukünftig zur Lagerung und Produktion von Flugzeugteilen nutzen.