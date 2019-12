Startseite > News > Grossmann & Berger vermittelt 93.000 Quadratmeter-Areal in Winsen (Luhe)

Winsen: Ein über 93.000 qm großes Areal in Winsen (Luhe) hat den Eigentümer gewechselt. Mit dem Verkauf hat die vorherige Inhaberin, eine Grundstücksgesellschaft, Grossmann & Berger beauftragt. Die Liegenschaft besteht aus zwei Teilen: einem Industrie-Grundstück mit Hallen und Büroflächen am Tönnhäuser Weg 100-106 sowie einem unbebauten Gewerbe-Grundstück in der Boschstraße. Das Gelände liegt zwischen dem Stadtzentrum von Winsen (Luhe) und der Ilmenau im Gewerbegebiet Osterwiesen/Boschstraße.

Das bebaute Industrie-Grundstück am Tönnhäuser Weg hat ein Privatinvestor aus Hamburg erworben. Früher war hier ein Furnierwerk angesiedelt. Das „Brownfield“ umfasst rund 57.731 qm und ist mit insgesamt rund 18.447 qm vermietbarer Nutzfläche bebaut. Hierbei handelt es sich überwiegend um Industrie-Hallen sowie um Büroflächen. Heute haben auf dem Grundstück rund 20 Unternehmen ihren Sitz.

Das rund 35.740 qm große „Greenfield“ an der Boschstraße gehört nun der Stadt Winsen (Luhe). Diese plant hier die Ansiedlung von kleinteiligem Gewerbe.