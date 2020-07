Hamburg Trust kauft Büromietfläche in Hürth

Hürth: Hamburg Trust hat für seinen offenen Spezialfonds „HT Office Top 30 Invest“ einen Büroneubau sowie ein Büroensemble aus fünf Einzelgebäuden erworben. Verkäufer der insgesamt 14.000 qm Mietfläche umfassenden Objekte ist ein privater Eigentümer. Der Neubau in der Wolters-Kluwer-Straße 1 bietet rd. 6.800 qm und ist langfristig an den Informationsdienstleister Wolters Kluwer Deutschland vermietet. Das Büroensemble in der Leyboldstraße 8-16 umfasst ca. 7.000 qm Mietfläche und ist an 13 Mieter aus der IT- und Logistikbranche sowie Behörden vermietet.