Hamburger Hof Parfümerie kommt an den Neuen Wall

Hamburg: Die Parfümerie Pieper zieht in eine prominente Lage der Hansestadt: Am Neuen Wall 57 mietete das Unternehmen rund 500 qm Einzelhandelsfläche im Erd- und 1. Obergeschoss und wird dort im September die Hamburger Hof Parfümerie eröffnen. Der Flagship-Store vereint die beiden bisherigen City-Standorte Hamburger Hof und Gänsemarktpassage am neuen Standort in Top-Lage. Die Parfümerie Pieper am Gänsemarkt läuft jedoch unabhängig noch bis 2022 weiter und auch der derzeitige Hamburger Hof wird weiterhin einige Monate parallel fortgeführt, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, den neuen Standort kennenzulernen und sich umzugewöhnen.

Vermittelt wurde die Fläche von BNP Paribas Real Estate.