Startseite > News > HANSAINVEST LUX verstärkt Führungsriege und verändert Gesellschaftsstruktur

HANSAINVEST LUX verstärkt Führungsriege und verändert Gesellschaftsstruktur

Hamburg: Die HANSAINVEST LUX S.A. wird zum 1. Juli 2019 die Gesellschaft auf eine dualistische Struktur mit Vorstand und Aufsichtsrat umstellen. Im Zuge dessen wird Dr. Christian Tietze zum neuen Vorstand bestellt. Neben Dr. Tietze, der zukünftig die Bereiche Administration sowie Legal & Fonds Set-up verantwortet, werden die bisherigen Geschäftsführer Frank Linker und Martin Schulte als Vorstände fungieren. Frank Linker ist dabei weiterhin für den Bereich Financial Assets verantwortlich und Martin Schulte leitet den Bereich Alternative Investments. Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus Dr. Marc Biermann, Dr. Jörg W. Stotz und Ludger Wibbeke.

Dr. Christian Tietze (45) ist seit mehr als zwölf Jahren in der Fondsindustrie am Standort Luxemburg tätig. Er ist CFA Charterholder und verfügt über umfangreiche Erfahrung als Verwaltungsrat beziehungsweise Verwaltungsratsvorsitzender mehrerer renommierter Gesellschaftsstrukturen in Luxemburg.