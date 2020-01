Startseite > News > HANSAINVEST Real Assets legt institutionellen Logistikfonds auf

HANSAINVEST Real Assets legt institutionellen Logistikfonds auf

Hamburg: Die HANSAINVEST Real Assets GmbH startet den HANSA Europe Logistic Fund (HELF), einen offenen Spezial-AIF für hochwertige Projektentwicklungen und Bestandsobjekte im Bereich Logistik. Der Investmentfokus des Fonds liegt auf Immobilien im Segment Core (ca. 70%) und Core+ (ca. 30%) in etablierten Mikrolagen in Europa – insbesondere Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten. Als Beimischung dienen beispielsweise Investments in Finnland, Spanien und Polen. Der neu aufgelegte Fonds strebt ein Zielvolumen von 350-450 Mio. Euro an.

Bereits zum Jahresende hatte sich das Unternehmen ein Portfolio in den Niederlanden gesichert, das Teil des Seed-Portfolios des HANSA Europe Logistic Fund ist.