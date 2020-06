HANSAINVEST: Stefan Klein übernimmt Abteilungsleitung, Michael Wedekind verstärkt Relationship Management Financial Assets

Hamburg: Die Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH baut die Betreuung ihrer Fondspartner weiter aus. Michael Wedekind (37) verstärkt seit 1. Juni das Relationship-Team im Bereich Financial Assets am Standort Hamburg. Der gelernte Bankkaufmann verfügt über knapp 15 Jahre Berufserfahrung am Finanz- und Kapitalmarkt und war zuletzt als unabhängiger Berater von Banken zu nachhaltigen Investmentfonds tätig. Als Relationship Manager arbeitete Wedekind bereits bei der BNP Paribas Asset Management. Wedekind gehört damit zur Abteilung von Stefan Klein, der die Leitung Sales & Relationship Management Financial Assets zum 1. April 2020 übernommen hat. Andreas Hausladen, der die Abteilung zuvor verantwortete, wurde mit Beginn des zweiten Quartals in die Geschäftsführung der HANSAINVEST berufen.